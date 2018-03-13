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Свідок розповів, як загорівся військовий намет на полігоні "Широкий лан"

Київ • УНН

 • 21741 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. За попередніми даними, причиною загорання військового намети на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області, де загинув військовий і 7 отримали травми, є використання бензину для розпалювання печі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра оборони та Президента України Юрій Бірюков із посиланням на покази свідка, передає УНН.

"Попередньо, зі слів того, хто вижив: згасла "буржуйка", плеснув із пляшки рідину – у глибині пічки ще щось тліло. Спалах. На грубнику загорається одяг. Він починає бігати по намету. Другий вихід завалений речами. Перекидає пляшку, "буржуйку". Вибух", - написав Ю.Бірюков.

За його словами, за даними Військової служби правопорядку, всі військовослужбовці, які були у наметі, алкоголю не вживали.

Нагадаємо, на полігоні "Широкий лан" через пожежу загинув військовий, семеро отримали опіки.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом пожежі намету на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області, внаслідок чого один військовий загинув, а семеро отримали опіки різного ступеню.

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