Сутички у в’язницях Гондурасу: кількість загиблих зросла до 36
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Під час сутичок між кримінальними бандами у в’язницях Гондурасу загинуло 36 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.
"Щонайменше 36 людей загинули під час сутичок на вихідних у тюрмах Гондурасу, в той час як військові та поліція намагаються відновити контроль після серії вбивств, пов’язаних із кримінальними бандами, що захопили країну", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що 18 членів банди загинули під час зіткнення між ув’язненими в тюрмі Ель-Порвенір, що в 60 кілометрах на північ від столиці Тегусігальпи.
Повідомляється, що під час сутичок використовувалась вогнепальна зброя, ножі та мачете. Десять людей були поранені.
Зазначається, що вбивства почались після того, як президент Хуан Орландо Ернандес, що бореться з хвилею тюремних вбивств, наказав у вівторок армії та поліції взяти під контроль 27 в'язниць країни, які були сильно переповнені та вміщували близько 21 тисячі ув'язнених. Такі дії були вжиті після того, як 14 грудня п’ять членів банди МС-13 були вбиті у тюрмі строгого режиму в Ла Толві.
"Пізніше силовики заявили, що вони розміщують близько 1200 військових та поліцейських у 18 об'єктах, віднесених до категорії "високого ризику", - зазначили в ЗМІ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 18 загиблих під час сутичок у в’язниці Гондурасу.