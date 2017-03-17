Сурогатний алкоголь "розливали" на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури викрили підпільний цех із виготовлення підробленої горілки та торговельне підприємство, яке її реалізовувало. Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
Встановлено, що виробництво фальсифікату налагодив 42-річний мешканець міста Червоноград у приміщенні боксу на території гаражного кооперативу. Розлив підробленого напою проводився в антисанітарних умовах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поради експертів: як відрізнити оригінальний алкоголь від підробки
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 1 тис. пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв відомих українських брендів, близько 1 тис. 600 марок акцизного збору з ознаками підробки та понад 160 літрів етилового спирту.
Зразки продукції відправлені на експертне дослідження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта О.Безуглого, для того, щоб захистити себе від купівлі підробленої алкогольної продукції, споживачам необхідно звертати увагу на такі ключові аспекти, як марка акцизного податку, ковпачок, етикетка та пляшка, в яку розлито алкоголь.
“Одним із елементів захисту є зображення Державного Герба України, який знаходиться в центральній частині акцизної марки. Основна його особливість — це рельєфність, яку можна відчути на дотик.
Акцизна марка на легальному алкоголі завжди клеїться в одному й тому самому місці, таким чином, щоб при відкритті пляшки вона обов’язково розривалася. Також, для різних видів горілчаних напоїв акцизні марки мають свій колір. Акцизна марка для вітчизняної лікеро-горілчаної продукції є зеленою, для імпортної — вона має фіолетовий колір”, — розповів він.