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Суррогатный алкоголь "разливали" во Львовской области

Суррогатный алкоголь "разливали" во Львовской области

Киев • УНН

 • 10335 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Работники Управления защиты экономики во Львовской области при процессуальном руководстве Червоноградской местной прокуратуры разоблачили подпольный цех по изготовлению поддельной водки и торговое предприятие, которое ее реализовывало. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Установлено, что производство фальсификата наладил 42-летний житель города Червоноград в помещении бокса на территории гаражного кооператива. Разлив фальсификата проводился в антисанитарных условиях.

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Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 1 тыс. бутылок фальсифицированных алкогольных напитков известных украинских брендов, около 1 тыс. 600 марок акцизного сбора с признаками подделки и более 160 литров этилового спирта.

Образцы продукции отправлены на экспертное исследование. По данному факту открыто уголовное производство. Проводится досудебное расследование.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта О.Безуглого, для того, чтобы защитить себя от покупки поддельной алкогольной продукции, потребителям необходимо обращать внимание на такие ключевые аспекты, как марка акцизного налога, колпачок, этикетка и бутылку, в которую разлит алкоголь.

"Одним из элементов защиты является изображение Государственного Герба Украины, который находится в центральной части акцизной марки. Основная его особенность - это рельефность, которую можно почувствовать на ощупь.

Акцизная марка на легальном алкоголе всегда клеится в одном и том же месте, таким образом, чтобы при открытии бутылки она обязательно разрывалась. Также, для различных видов алкогольных напитков акцизные марки имеют свой цвет. Акцизная марка для отечественной ликероводочной продукции зеленая, для импортной - она ​​имеет фиолетовый цвет", - рассказал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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