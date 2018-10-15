Суперник збірної України по Лізі націй залишився без тренера

У товариському матчі проти Швеції, який відбудеться 16 жовтня, командою керуватиме помічник Козака Штефан Тарковіч. Вже після майбутньої баталії Словацький союз буде приймати рішення щодо призначення нового фахівця.

Зауважимо, що Козак є рекордсменом збірної Словаччини за кількістю матчів у якості її головного тренера. Він очолив національну команду в липні 2013 року. Під його керівництвом словаки вийшли з групи на Євро-2016, а в 1/8 фіналу поступилися збірній Німеччини (0:3).

Додамо також, збірна Словаччини виступає в одній групі з Україною. Перший матч завершився мінімальною перемогою українців з рахунком 1:0. Баталія у відповідь відбудеться в Словаччині 16 листопада.