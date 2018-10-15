Соперник сборной Украины по Лиге наций остался без тренера

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Место главного тренера сборной Словакии освободилось после желание покинуть свой пост Яном Козаком, сообщает УНН со ссылкой на Словацкий футбольный союз.

В товарищеском матче против Швеции, который состоится 16 октября, командой будет руководить помощник Козака Штефан Таркович. Уже после предстоящей баталии Словацкий союз будет принимать решение о назначении нового специалиста.

Заметим, что Козак является рекордсменом сборной Словакии по количеству матчей в качестве ее главного тренера. Он возглавил национальную команду в июле 2013 года. Под его руководством словаки вышли из группы на Евро-2016, а в 1/8 финала уступили сборной Германии (0:3).

Добавим также, сборная Словакии выступает в одной группе с Украиной. Первый матч завершился минимальной победой украинский со счетом 1:0. Баталия состоится в Словакии 16 ноября.

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