Суддю з Луцька запідозрили в оборудці з рішенням
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили судді Луцького міськрайонного суду Волинської області про підозру у зловживанні впливом. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 ККУ, судді повідомили 20 березня.
Як з’ясувало слідство, суддя за грошову винагороду в розмірі 500 доларів пообіцяв особі, на яку було складено протокол про керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу щодо порушника. За даними слідства, 15 березня суддя повідомив про необхідність передачі неправомірної вигоди адвокату.
Детективами НАБУ перевіряється можлива причетність інших служителів Феміди до вчинення вказаного злочину. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2017 року.
Нагадаємо, на Донеччині затримані чоловіки, які пропонували поліцейському 70 тисяч гривень хабара.