Судью из Луцка заподозрили в оборудке с решением

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17536 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 22575 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 68144 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76642 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102156 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109263 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116594 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121929 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133050 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили судье Луцкого горрайонного суда Волынской области о подозрении в злоупотреблении влиянием. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

О подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УКУ, судье сообщили 20 марта.

Как выяснило следствие, судья за денежное вознаграждение в размере 500 долларов пообещал лицу, на которое был составлен протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлиять на принятие решения своим коллегой. Последний, во исполнение договоренностей, якобы должен был закрыть дело в отношении нарушителя. По данным следствия, 15 марта судья сообщил о необходимости передачи неправомерной выгоды адвокату.

Детективами НАБУ проверяется возможная причастность других служителей Фемиды к совершению указанного преступления. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2017 года.

Напомним, в Донецкой области задержаны мужчины, которые предлагали полицейскому 70 тысяч гривен взятки.

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