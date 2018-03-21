Судью из Луцка заподозрили в оборудке с решением
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили судье Луцкого горрайонного суда Волынской области о подозрении в злоупотреблении влиянием. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
О подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УКУ, судье сообщили 20 марта.
Как выяснило следствие, судья за денежное вознаграждение в размере 500 долларов пообещал лицу, на которое был составлен протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлиять на принятие решения своим коллегой. Последний, во исполнение договоренностей, якобы должен был закрыть дело в отношении нарушителя. По данным следствия, 15 марта судья сообщил о необходимости передачи неправомерной выгоды адвокату.
Детективами НАБУ проверяется возможная причастность других служителей Фемиды к совершению указанного преступления. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2017 года.
Напомним, в Донецкой области задержаны мужчины, которые предлагали полицейскому 70 тысяч гривен взятки.