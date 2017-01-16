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Суддя М.Чаус не прийшов на допит до НАБУ

Суддя М.Чаус не прийшов на допит до НАБУ

Київ • УНН

 • 4353 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус не з’явився на допит. Про це повідомила речницю НАБУ Світлана Оліфіра, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Поки інформації про те, де перебуває Чаус і чому він не з’явився, у нас немає. Ми будемо просити суд дозволити спеціальне досудове розслідування. Після того, як досудове розслідування буде завершено, за рішенням детектива і прокурорів провадження направлять до суду”, — повідомила С.Оліфіра.

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України викликало на допит суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса як підозрюваного на 9 годину 16 січня.

У НАБУ нагадали, що 9 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України викрили суддю М.Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 12 вересня суддю М.Чаусу оголошено у національний розшук. Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 листопада 2016 року суддя М.Чаус офіційно оголошений у міжнародний розшук.

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