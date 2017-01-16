Судья Н.Чаус не пришел на допрос в НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус не явился на допрос. Об этом сообщила пресс-секретаря НАБУ Светлана Олифира, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Пока информации о том, где находится Чаус и почему он не появился, у нас нет. Мы будем просить суд разрешить специальное досудебное расследование. После того, как досудебное расследование будет завершено, по решению детектива и прокуроров производство направят в суд", - сообщила С.Олифира.
Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса как подозреваемого на 9:00 16 января.
В НАБУ напомнили, что 9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 12 сентября судью Н.Чауса объявили в национальный розыск. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, 14 ноября 2016 г. судья Н.Чаус официально объявлен в международный розыск.