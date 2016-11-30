Суддя дозволив обрати спосіб перерахунку голосів на виборах у Вісконсині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Місцеві чиновники у Вісконсині будуть самі вирішувати, як проводити перерахунок голосів з президентських виборів після того, як суддя штату у вівторок відхилила позов екс-кандидата від Партії зелених Джилл Стайн щодо підрахунку бюлетенів вручну, передає УНН з посиланням на Reuters.
Перерахунок 25 мільйонів голосів у Вісконсині має розпочатися в четвер, після того, як кампанія Дж.Стайн попросила перерахунок і заплатила 3,5 млн дол. реєстраційного збору, повідомили у виборчій комісії.
Суддя округу Дейн Валері Бейлі-Рін ухвалила, що чиновникам у 72 округах Вісконсина не потрібно буде вручну підраховувати бюлетені, як просила Дж.Стайн у позові, поданому в понеділок, сказав у своїй заяві прокурор Бред Шимель.
Суддя заявила, що в позові Дж.Стайн не виправдано правової норми штату Вісконсин для того, щоб заборонити використання машин для перерахунку голосів і немає достатньо доказів шахрайства.
Дж.Стайн також вимагає перерахунку голосів в Пенсільванії в понеділок і її кампанія сказала, що подасть аналогічне прохання в Мічигані до граничного терміну в середу.
У штаті Вісконсин обраний президент Дональд Трамп випередив колишню кандидатку в президенти США від демократів Хілларі Клінтон на 27 тисяч голосів, в Пенсильванії - на 60 тисяч, в Мічигані - на десять тисяч.
Д.Трамп назвав спроби перерахунку голосів на президентських виборах “шахрайством” і зажадав невідкладно визнати результати виборів.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп раніше заявив, що мільйони виборців незаконно проголосували за його суперницю на президентських виборах США Хілларі Клінтон.