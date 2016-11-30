Судья разрешил выбрать способ пересчета голосов на выборах в Висконсине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Местные чиновники в Висконсине будут сами решать, как проводить пересчет голосов по президентским выборам после того, как судья штата во вторник отклонила иск экс-кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн по подсчету бюллетеней вручную, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Пересчет 25 млн голосов в Висконсине должен начаться в четверг, после того, как кампания Дж.Стайн попросила пересчет и заплатила 3,5 млн долл. регистрационного сбора, сообщили в избирательной комиссии.
Судья округа Дэйн Валери Бейли-Рин постановила, что чиновникам в 72 округах Висконсина не нужно будет вручную подсчитывать бюллетени, как просила Дж.Стайн в иске, поданном в понедельник, сказал в своем заявлении прокурор Брэд Шимель.
Судья заявила, что в иске Дж.Стайн не оправдана правовая норма штата Висконсин для того, чтобы запретить использование машин для пересчета голосов и нет достаточно доказательств мошенничества.
Дж.Стайн также требует пересчета голосов в Пенсильвании в понедельник и ее кампания сказала, что подаст аналогичную просьбу в Мичигане до предельного срока в среду.
В штате Висконсин избранный президент Дональд Трамп опередил бывшую кандидатку в президенты США от демократов Хиллари Клинтон на 27 тыс. голосов, в Пенсильвании - на 60 тыс., в Мичигане - на 10 тысяч.
Д.Трамп назвал попытки пересчета голосов на президентских выборах "мошенничеством" и потребовал безотлагательно признать результаты выборов.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что миллионы избирателей незаконно проголосовали за его соперницу на президентских выборах США Хиллари Клинтон.