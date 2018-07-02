Суд зобов'язав банк Суркісів і "Чернігівобленерго" сплатити борги "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. НАК "Нафтогаз України" через суд намагається змусити Суркісів, Коломойського і Григоришина виплатити борги. Частково держкомпанії через суд таки вдалося змусити українських олігархів погасити мільйонні неустойки. Про це сказано в рішенні Верховного суду України від 15 травня 2018 року, пише "Капітал", передає УНН.
"Нафтогаз подав позов проти "Акцент-Банку", який належить Григорію та Ігорю Суркасам, а також проти "Чернігівобленерго" (належить Костянтину Григоришину (36,5%) та Ігорю Коломойського (36,5%). Держкомпанія зажадала від них погасити борг в розмірі близько 1,7 млн грн. Суд задовольнив прохання Нафтогазу частково, зобов'язавши боржників сплатити за векселем 1,16 млн грн", - уточнює видання.
Спір між держкомпанією і олігархами пройшов усі три судові інстанції, що свідчить про ярий опір з боку відповідачів виконувати раніше взяті на себе зобов'язання, зазначає "Капітал".
Чи розрахувалися банк Суркісів і "Чергніговобленерго" за рахунками, поки не відомо.
Як раніше писав УНН, пільговики зменшили борги перед "Нафтогазом" на 1%.
Також нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Григорія Суркіса підозрюють в розтраті 2 мільйонів євро "платежів солідарності" УЄФА.