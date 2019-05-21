Суд зобов'язав аудиторів Трампа представити його податкові декларації

Раніше демократи в Конгресі США офіційно зажадали розкрити податкові відрахування Трампа за 2013-2018 роки. Голова комітету Палати представників з фінансів і податків Річард Ніл звернувся з цим запитом до Податкового управління (IRS) США і також зажадав у відомства деталі про можливі податкові перевірки щодо Трампа і його бізнесу.

Президент США всупереч усталеній практиці до цих пір не розкрив інформацію про своїх податкових відрахуваннях. Трамп заявив, що не готовий публікувати декларації, поки відносно нього не завершаться податкові перевірки.

Як повідомляв УНН, фахівці з боротьби з відмиванням грошей німецького банку Deutsche Bank звернули увагу на підозрілі транзакції, які проводилися за участю компаній президента США Дональда Трампа і його старшого радника і зятя Джареда Кушнера. Співробітники склали звіт про це, а керівництво банку повинно було направити його на розгляд Мінфіну США, однак цього не сталося.