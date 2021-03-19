Суд залишив Стерненка під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Приморський районний суд міста Одеси залишив під вартою одеського активіста Сергія Стерненка. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал Стерненка.
Цитата:
"Суддя Єршова свавільно залишила Стерненка під вартою", - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Так, суд засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.
Стерненко перебуватиме під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу.
Доповнення
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Відзначимо, що перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.
24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.
Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.