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Суд залишив під домашнім арештом сина екс-керівника "Енергоатома"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Солом’янський районний суд міста Києва залишив підозрюваного у розтраті державних коштів Артема Кіма під домашнім арештом, передає кореспондент УНН.

Суд залишив під домашнім арештом сина екс-керівника "Енергоатома"

Таку ухвалу виніс слідчий суддя,який слухав клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу для А.Кіма на тримання під вартою строком на 60 діб, оскільки він підозрюється в розтраті державних коштів.

"У клопотанні прокуратури про зміну міри запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою суд постановив відмовити", - сказав суддя Віталій Коробенко.

Нагадаємо, у серпні співробітники НАБУ і САП затримали особу, підозрювану у розкраданні коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" у сумі 27 млн грн. Як стало відомо УНН з власних джерел, цією особою є син колишнього в.о. генерального директора "Енергоатома" та екс-гендиректора "Южно-Української АЕС" Артем Кім. Додамо, підозрюваний у розтраті державних коштів Артем Кім є хлопцем української артистки Даші Астаф’євої.

За інформацією НАБУ, затриманий, використовуючи родинні зв’язки з колишнім генеральним директором "Южно-Української АЕС" (входить до складу ДП "НАЕК "Енергоатом"), упродовж 2012-2014 років сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі електрощитового обладнання, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставлене за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі 27 млн грн.

Крім затриманого 2 серпня, додали у НАБУ, в цьому провадженні 13 особам уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України.

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