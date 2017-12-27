Суд залишив під домашнім арештом сина екс-керівника "Енергоатома"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Солом’янський районний суд міста Києва залишив підозрюваного у розтраті державних коштів Артема Кіма під домашнім арештом, передає кореспондент УНН.
Таку ухвалу виніс слідчий суддя,який слухав клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу для А.Кіма на тримання під вартою строком на 60 діб, оскільки він підозрюється в розтраті державних коштів.
"У клопотанні прокуратури про зміну міри запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою суд постановив відмовити", - сказав суддя Віталій Коробенко.
Нагадаємо, у серпні співробітники НАБУ і САП затримали особу, підозрювану у розкраданні коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" у сумі 27 млн грн. Як стало відомо УНН з власних джерел, цією особою є син колишнього в.о. генерального директора "Енергоатома" та екс-гендиректора "Южно-Української АЕС" Артем Кім. Додамо, підозрюваний у розтраті державних коштів Артем Кім є хлопцем української артистки Даші Астаф’євої.
За інформацією НАБУ, затриманий, використовуючи родинні зв’язки з колишнім генеральним директором "Южно-Української АЕС" (входить до складу ДП "НАЕК "Енергоатом"), упродовж 2012-2014 років сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі електрощитового обладнання, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставлене за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі 27 млн грн.
Крім затриманого 2 серпня, додали у НАБУ, в цьому провадженні 13 особам уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України.