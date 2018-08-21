Суд залишив бразильця Лусваргі під вартою ще на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області на 60 діб продовжив дію запобіжного заходу - тримання під вартою - громадянину Бразилії Рафаелю Лусваргі, обвинуваченого в участі у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомила прес-служба суду, передає УНН.
"21 серпня 2018 року у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області відбулося судове засідання по кримінальному провадженню за обвинуваченням Рафаеля Маркуса Лусваргі за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України "Участь у незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях". За клопотанням прокурора обвинуваченому ухвалою суду було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме до 19 жовтня 2018 року 21:00", - йдеться в повідомленні.
Крім того, суд встановив порядок дослідження доказів, а саме матеріалів кримінального провадження. Оскільки прокурор не надавав суду ці матеріали, було оголошено перерву. Наступне судове засідання призначили на 9 жовтня.
Нагадаємо, 4 травня націоналісти затримали та передали до СБУ Лусваргі. У спецслужбі заявили, що проведуть з ним слідчі дії.