Суд оставил бразильца Лусварги под стражей еще на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области на 60 суток продлил действие меры пресечения - содержание под стражей - гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.
"21 августа 2018 года в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области состоялось заседание по уголовному производству по обвинению Рафаэля Маркуса Лусварги по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины "Участие в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях" . По ходатайству прокурора обвиняемому постановлением суда было продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно до 19 октября 2018 года 21:00", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд установил порядок исследования доказательств, а именно материалов уголовного производства. Поскольку прокурор не давал суду эти материалы, был объявлен перерыв. Следующее судебное заседание назначено на 9 октября.
Напомним, 4 мая националисты задержали и передали в СБУ Лусварги. В спецслужбе заявили, что проведут с ним следственные действия.