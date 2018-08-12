Суд заарештував екс-співробітника одеської митниці Амінєва на 60 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Суд заарештував на 60 діб колишнього співробітника Одеської митниці Деніса Амінєва з правом внесення застави у 30 млн грн., якого підозрюють у викраденні арештованих товарів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна, передає УНН.
“Шевченківским районним судом міста Києва винесене рішення про затримання на 60 діб Деніса Амінєва з правом внесення застави у 30 млн грн. Він колишній працівник Одеської митниці, а його діяльність пов’язують з контрабандою. Наразі слідчим управлінням фінансових розслідувань ОВПП ДФС проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення арештованих товарно-матеріальних цінностей. Мова йде про контейнери з нерозмитненим товаром орієнтовної вартістю 154 млн. грн, якi у середині червня були заарештовані як речові докази”, — йдеться у повідомлені.
Вона додала, що вилученими у ході слідства відеозаписами з камер спостереження та показами свідків встановлено причетність Амінєва до привласнення арештованого товару, що був вивезений вантажним транспортом під виглядом переміщення на інший склад.
“Важливо! Ніхто із співробітників Одеської митниці, як писали ЗМІ, не затриманий. Причетність групи митників до діяльності Амінєва навіть не розглядається”, — резюмувала Непряхіна.
Як повідомляв УНН, співробітники ДФС затримали колишнього співробітника Одеської митниці за підозрою у викраденні арештованих товарів.