Суд арестовал экс-сотрудника одесской таможни Аминева на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Суд арестовал на 60 суток бывшего сотрудника Одесской таможни Дениса Аминева с правом внесения залога в 30 млн грн., которого подозревают в похищении арестованных товаров. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина, передает УНН.
"Шевченковским районным судом города Киева вынесено решение о задержании на 60 суток Дениса Аминева с правом внесения залога в 30 млн грн. Он бывший работник Одесской таможни, а его деятельность связывают с контрабандой. Следственным управлением финансовых расследований ОВПП ГФС проводится досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по факту присвоения арестованных товарно-материальных ценностей. Речь идет о контейнерах с нерастаможенным товаром ориентировочной стоимостью 154 млн. грн, которые в середине июня были арестованы как вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Она добавила, что изъятыми в ходе следствия видеозаписями с камер наблюдения и показаниям свидетелей установлена причастность Аминева к присвоению арестованного товара, который был вывезен грузовым транспортом под видом перемещения на другой склад.
"Важно! Никто из сотрудников Одесской таможни, как писали СМИ, не задержан. Причастность группы таможенников к деятельности Аминева даже не рассматривается", - резюмировала Непряхина.
Как сообщал УНН, сотрудники ДФС задержали бывшего сотрудника Одесской таможни по подозрению в похищении арестованных товаров.