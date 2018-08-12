Суд арестовал экс-сотрудника одесской таможни Аминева на 60 суток

"Шевченковским районным судом города Киева вынесено решение о задержании на 60 суток Дениса Аминева с правом внесения залога в 30 млн грн. Он бывший работник Одесской таможни, а его деятельность связывают с контрабандой. Следственным управлением финансовых расследований ОВПП ГФС проводится досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по факту присвоения арестованных товарно-материальных ценностей. Речь идет о контейнерах с нерастаможенным товаром ориентировочной стоимостью 154 млн. грн, которые в середине июня были арестованы как вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Она добавила, что изъятыми в ходе следствия видеозаписями с камер наблюдения и показаниям свидетелей установлена ​​причастность Аминева к присвоению арестованного товара, который был вывезен грузовым транспортом под видом перемещения на другой склад.

"Важно! Никто из сотрудников Одесской таможни, как писали СМИ, не задержан. Причастность группы таможенников к деятельности Аминева даже не рассматривается", - резюмировала Непряхина.

Как сообщал УНН, сотрудники ДФС задержали бывшего сотрудника Одесской таможни по подозрению в похищении арестованных товаров.