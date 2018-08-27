Суд заарештував чоловіка, який вербував українок до китайських борделів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Одеській області суд взяв під варту громадянина КНР, якого спинили на спробі вивезти двох українських дівчат у сексуальне рабство до Китаю. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області у Facebook, передає УНН.
“За клопотанням прокуратури Одеської області суд взяв під варту підозрюваного у торгівлі людьми”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 серпня одеські правоохоронці завадили відправленню українок до Китаю для надання послуг інтимного характеру на території розважальних закладів.
Тоді в аеропорту “Бориспіль” правоохоронні органи викрили та затримали громадянина КНР під час спроби вивозу двох молодих мешканок Одеси.
Як зазначається, 34-річний іноземець підшукував жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та пропонував їм високооплачувану роботу в Китаї з зарплатнею близько 12 тисяч доларів на місяць з хорошими умовами праці та безплатними харчуванням і проживанням. Щоб увійти в довіру до жінок, зловмисник оплачував витрати, пов’язані з оформленням необхідних документів для виїзду за кордон та проїзних документів. За умовами, що потім ці затрати будуть відраховані з зарплатні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 149 КК України здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області.
Раніше на Волині перекрили транзит українських дівчат у секс-рабство до Європи.