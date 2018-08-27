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Суд заарештував чоловіка, який вербував українок до китайських борделів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Одеській області суд взяв під варту громадянина КНР, якого спинили на спробі вивезти двох українських дівчат у сексуальне рабство до Китаю. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області у Facebook, передає УНН. 

Суд заарештував чоловіка, який вербував українок до китайських борделів

“За клопотанням прокуратури Одеської області суд взяв під варту підозрюваного у торгівлі людьми”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 серпня одеські правоохоронці завадили відправленню українок до Китаю для надання послуг інтимного характеру на території розважальних закладів.

Тоді в аеропорту “Бориспіль” правоохоронні органи викрили та затримали громадянина КНР під час спроби вивозу двох молодих мешканок Одеси.

Як зазначається, 34-річний іноземець підшукував жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та пропонував їм високооплачувану роботу в Китаї з зарплатнею близько 12 тисяч доларів на місяць з хорошими умовами праці та безплатними харчуванням і проживанням. Щоб увійти в довіру до жінок, зловмисник оплачував витрати, пов’язані з оформленням необхідних документів для виїзду за кордон та проїзних документів. За умовами, що потім ці затрати будуть відраховані з зарплатні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 149 КК України здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області.

Раніше на Волині перекрили транзит українських дівчат у секс-рабство до Європи.

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