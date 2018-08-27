Суд арестовал мужчину, который вербовал украинок в китайские бордели
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Одесской области суд взял под стражу гражданина КНР, которого остановили на попытке вывезти двух украинских девушек в сексуальное рабство в Китай. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области в Facebook, передает УНН.
“По ходатайству прокуратуры Одесской области суд взял под стражу подозреваемого в торговле людьми”, — говорится в сообщении.
Напомним, 22 августа одесские правоохранители помешали отправке украинок в Китай для оказания услуг интимного характера на территории развлекательных заведений.
Тогда в аэропорту “Борисполь” правоохранительные органы разоблачили и задержали гражданина КНР при попытке вывоза двух молодых жительниц Одессы.
Как отмечается, 34-летний иностранец подыскивал женщин, которые находились в затруднительном материальном положении, и предлагал им высокооплачиваемую работу в Китае с зарплатой около 12 тысяч долларов в месяц с хорошими условиями труда и бесплатными питанием и проживанием. Чтобы войти в доверие к женщинам, злоумышленник оплачивал расходы, связанные с оформлением необходимых документов для выезда за границу и проездных документов. При условии, что потом эти затраты будут высчитаны из зарплаты.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 149 УК Украины осуществляют следственные ГУНП в Одесской области.
Ранее на Волыни перекрыли транзит украинских девушек в секс-рабство в Европу.