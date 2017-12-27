Суд відмовився розглядати позов Саакашвілі до Мін'юсту про незаконність екстрадиційної перевірки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у відкритті позову до Міністерства юстиції та прокуратури Києва про визнання протиправною екстрадиційну перевірку щодо нього за запитом Грузії, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом Міхеіла Саакашвілі до Міністерства юстиції України та прокуратури міста Києва”, — йдеться у повідомленні.
У суді поінформували, що позивач просив визнати протиправними дії Мін'юсту щодо прийняття до розгляду “Ходатайства о розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили Михеила Николозовича” Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії, а також просив визнати протиправною екстрадиційну перевірку щодо Саакашвілі на підставі відповідного клопотання.
Як повідомляв УНН, М.Саакашвілі подав ще один позов до суду на міграційну службу.