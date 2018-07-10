Суд відмовив захисту Савченко у відводі прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Суддя Шевченківського районного суду Києва Оксана Хардіна відмовила стороні захисту заарештованого народного депутата Надії Савченко у відводі прокурора, передає кореспондент УНН.
“Судя ухвалив — відхилити заявлене клопотання про відвід прокурора Банника”, — сказала Хардіна.
Вона зазначила, що суд не знайшов об'єктивних підстав для задоволення клопотання.
Оголосивши ухвалу, суд перейшов до розгляду клопотання прокуратури про відвід слідчого судді Олени Мєлешак.
Варто зазначити, що у своїх виступах сторона захисту Савченко заявляла, що у прокуратури не було вагомих підстав заявляти відвід судді.
“Заявлений відвід є безпідставним і робився з метою затягування часу”, — наголосили адвокати.
Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.
Нагадаємо, Савченко заявила відвід судді Хардіній, яка мала розглянути заявлений прокурорами відвід судді Олені Мєлєшак, через начебто порушення нею її права на захист — суддя почала розглядати клопотання прокурорів за відсутністю у залі засідання адвокатів.
Суддя Віталій Циктіч відмовив Савченко у задоволенні її клопотання.
Варто зазначити, що сьогодні Шевченківський райсуд столиці має розглянути клопотання прокуратури про продовження Савченко арешту, термін якого спливає 13 липня.
Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.