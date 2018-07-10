Суд отказал защите Савченко в отводе прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Хардина отказала стороне защиты арестованного народного депутата Надежды Савченко в отводе прокурора, передает корреспондент УНН.
"Судя принял - отклонить заявленное ходатайство об отводе прокурора Банника", - сказала Хардина.
Она отметила, что суд не нашел объективных оснований для удовлетворения ходатайства.
Объявив решение, суд перешел к рассмотрению ходатайства прокуратуры об отводе следователя судьи Елены Мелешак.
Стоит отметить, что в своих выступлениях сторона защиты Савченко заявляла, что у прокуратуры не было веских оснований заявлять отвод судьи.
"Заявленный отвод безоснователен и делался с целью затягивания времени", - отметили адвокаты.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Напомним, Савченко заявила отвод судье Хардиной, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, из-за якобы нарушения его права на защиту - судья начала рассматривать ходатайство прокуроров при отсутствиив зале заседания адвокатов.
Судья Виталий Циктич отказал Савченко в удовлетворении ее ходатайства.
Стоит отметить, что сегодня Шевченковский райсуд столицы должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении Савченко ареста, срок которого истекает 13 июля.
Напоминаем, что 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемого по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.