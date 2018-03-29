Суд відмовив Савченко у відводі колегії суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Апеляційний суд Києва відмовив народному депутату Надії Савченко у відводі складу колегії суддів, передає кореспондент УНН.
"Колегія суддів вважає неможливим відвід колегії суддів через відсутність об'єктивних підстав, передбачених чинним законодавством", - сказав головуючий у процесі суддя Віктор Глиняний.
Перед цим суд відмовив Савченко у відводі прокурору.
Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.