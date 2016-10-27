Суд у справі В.Назарова поновився у Павлограді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Павлоградський міськрайонний суд продовжив розгляд справи генерал-майора ЗСУ Віктора Назарова, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до загибелі 49 військовослужбовців під час їхньої передислокації військово-транспортним літаком Іл-76 в Луганськ, передає УНН.
На попередньому засіданні Н.Назаров висловлював свої аргументи захисту.
Як повідомляв УНН, 14 червня 2014 року із Дніпропетровська до Луганська вилетів військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 40 військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади, 9 членів екіпажу 25-ї окремої бригади військово-транспортної авіації.
Під час заходу на посадку на висоті 400 м літак був обстріляний невстановленими особами з ПЗРК та крупнокаліберного кулемету. У результаті обстрілу літак загорівся та впав.
Загинули усі 49 військовослужбовців, які були на його борту, військове майно та техніка були знищені.
Пізніше у ГПУ повідомили, що під час досудового розслідування було встановлено, що генерал-майор В.Назаров у період з 11 до 14 червня 2014 року, знаючи про загрозу скоєння терористичного акту, не забезпечив заходів щодо організації безпеки повітряної передислокації особового складу залученої до АТО зведеної повітрянодесантної роти, що призвело до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ, повного знищення літака Іл-76МД та іншого військового майна, яке було на його борту.