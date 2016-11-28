Суд у справі Р.Сущенка у РФ зробили відкритим і відразу закрили - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Лефортовський районний суд Москви розпочав засідання у справі українського журналіста Романа Сущенка у відкритому режимі, але після клопотання сторони обвинувачення процес закрили. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
"Сенсація! Суд по Сущенку відкритий. Всіх пустили в зал. Прокурор клопоче про закриття засідання. Суд задовольняє. Процес закривається", - зазначив М.Фейгін.
Адвокат також повідомив, що за його клопотанням суд дав можливість Роману Сущенку ознайомитися зі справою. "Зараз він з цікавістю і подивом її вивчає", - додав М.Фейгін.
"Слідство клопоче про продовження арешту Сущенка ще на два місяці до 30 січня 2017 року", - додав він.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.