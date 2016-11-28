Суд по делу Р.Сущенка в РФ сделали открытым и сразу закрыли - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лефортовский районный суд начал заседание по делу украинского журналиста Романа Сущенко в открытом режиме, но после ходатайства стороны обвинения процесс закрыли. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Сенсация! Суд по Сущенко открыт. Всех пустили в зал. Прокурор ходатайствует о закрытии заседания. Суд удовлетворяет. Процесс закрывается", - отметил М.Фейгин.
Адвокат также сообщил, что по его ходатайству суд дал возможность Роману Сущенко ознакомиться с делом. "Сейчас он с интересом и удивлением его изучает", - добавил М.Фейгин.
"Следствие ходатайствует о продлении ареста Р.Сущенко еще на два месяца до 30 января 2017 года", - добавил он.