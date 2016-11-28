Суд у справі екс-беркутівців оголосив технічну перерву на 15 хв, після чого приступить до допиту В.Януковича

Головуючий суддя С.Дячук повідомив, що судом присяжних визначено такі строки для допиту В.Януковича, а саме визначено для запитань сторін: годину - для сторони захисту, годину - для прокуратури, потім перерва, а далі півгодини для потерпілих.

Також буде надано час для уточнених запитань для всіх учасників процесу.

Після цього прокурор О.Донський попросив 15 хвилин для перерви, аби технічно підготуватися стороні прокуратури, а також іншим учасникам процесу до допиту В.Януковича.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і оголосив 15 хв перерви у розгляді справи.