Суд у справі екс-беркутівців оголосив технічну перерву на 15 хв, після чого приступить до допиту В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва оголосив технічну перерву у розгляді кримінального провадження щодо п’яти екс-беркутівців, після якої розпочне допит екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук, предає кореспондент УНН.
Головуючий суддя С.Дячук повідомив, що судом присяжних визначено такі строки для допиту В.Януковича, а саме визначено для запитань сторін: годину - для сторони захисту, годину - для прокуратури, потім перерва, а далі півгодини для потерпілих.
Також буде надано час для уточнених запитань для всіх учасників процесу.
Після цього прокурор О.Донський попросив 15 хвилин для перерви, аби технічно підготуватися стороні прокуратури, а також іншим учасникам процесу до допиту В.Януковича.
Суд задовольнив клопотання прокуратури і оголосив 15 хв перерви у розгляді справи.