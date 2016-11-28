Суд по делу экс-беркутовцев объявил технический перерыв на 15 мин, после чего приступит к допросу В.Януковича

Председательствующий судья С.Дячук сообщил, что судом присяжных определены следующие сроки для допроса В.Януковича, а именно определено для вопросов сторон: час - для стороны защиты, час - для прокуратуры, затем перерыв, а дальше полчаса для пострадавших.

Также будет предоставлено время для уточненных вопросов для всех участников процесса.

После этого прокурор А.Донский попросил 15 минут для перерыва, чтобы технически подготовиться стороне прокуратуры, а также другим участникам процесса к допросу В.Януковича.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и объявил 15 мин перерыв в рассмотрении дела.