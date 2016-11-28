Суд у справі екс-беркутівців розпочав допит В.Януковича (доповнено)

“Судове засідання продовжене”, — сказав головуючий суддя Сергій Дячук і попросив свідків у цьому кримінальному провадженні покинути залу суду.

Суддя також попросив покинули залу в російському суді свідка Святослава Шуляка.

С.Дячук запросив до допиту В.Януковича.

Перед перервою головуючий суддя С.Дячук повідомив, що судом присяжних визначено такі строки для допиту В.Януковича, а саме: надається година для запитань сторони захисту, годину — для прокуратури, потім перерва, а далі півгодини для потерпілих. Також буде надано час для уточнених запитань для всіх учасників процесу.

Крім того, під час перерви Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив у режимі відеоконференцз’язку повідомлення про підозру екс-президенту Віктору Януковичу.