Суд по делу экс-беркутовцев начал допрос В.Януковича (дополнено)

"Судебное заседание продолжено", - сказал председательствующий судья Сергей Дячук и попросил свидетелей по этому уголовному производству покинуть зал суда.

Судья также попросил покинуть зал в российском суде свидетеля Святослава Шуляка.

С.Дячук пригласил на допрос В.Януковича.

Перед перерывом судья С.Дячук сообщил, что судом присяжных определены следующие сроки для допроса В.Януковича, а именно: предоставляется время для вопросов стороны защиты, час - для прокуратуры, затем перерыв, а дальше полчаса для пострадавших. Также будет предоставлено время для уточненных вопросов для всех участников процесса.

Кроме того, во время перерыва Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в режиме видеоконференцсвязи сообщение о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу.