Суд по делу экс-беркутовцев начал допрос В.Януковича (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева начал допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу пяти экс-беркутовцев в режиме видеоконференцсвязи из Ростовского суда России, предает корреспондент УНН.
"Судебное заседание продолжено", - сказал председательствующий судья Сергей Дячук и попросил свидетелей по этому уголовному производству покинуть зал суда.
Судья также попросил покинуть зал в российском суде свидетеля Святослава Шуляка.
С.Дячук пригласил на допрос В.Януковича.
Перед перерывом судья С.Дячук сообщил, что судом присяжных определены следующие сроки для допроса В.Януковича, а именно: предоставляется время для вопросов стороны защиты, час - для прокуратуры, затем перерыв, а дальше полчаса для пострадавших. Также будет предоставлено время для уточненных вопросов для всех участников процесса.
Кроме того, во время перерыва Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в режиме видеоконференцсвязи сообщение о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу.