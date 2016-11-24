Суд у Москві розгляне продовження арешту Р.Сущенку 28 листопада

"Суд щодо продовження арешту українця Романа Сущенка відбудеться у понеділок 28 листопада о 12:00 в Лефортовському районному суді. Буде закритим".

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.