Суд у Москві розгляне продовження арешту Р.Сущенку 28 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Лефортовський районний суд розгляне продовження арешту арештованому в Росії українському журналісту Роману Сущенку у понеділок 28 листопада. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
"Суд щодо продовження арешту українця Романа Сущенка відбудеться у понеділок 28 листопада о 12:00 в Лефортовському районному суді. Буде закритим".
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.