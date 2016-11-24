Суд в Москве рассмотрит продление ареста Р.Сущенко 28 ноября

"Суд о продлении ареста украинца Романа Сущенко состоится в понедельник 28 ноября в 12:00 в Лефортовском районном суде. Будет закрытым".

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.