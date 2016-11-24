Суд в Москве рассмотрит продление ареста Р.Сущенко 28 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Лефортовский районный суд рассмотрит продление ареста арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко в понедельник 28 ноября. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Суд о продлении ареста украинца Романа Сущенко состоится в понедельник 28 ноября в 12:00 в Лефортовском районном суде. Будет закрытым".
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.