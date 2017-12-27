Суд сьогодні продовжить розгляд справи щодо держзради Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Оболонский районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, передає УНН.
Суд на засіданні 20 грудня оголосив перерву у розгляді справи до 10:00 27 грудня у зв'язку з неявкою сторони захисту В.Януковича.
Так, на початку судового засідання головуючий у судовій колегії суддя Владислав Дев'ятко поінформував учасників процесу, що до суду надійшов лист від адвокатів Януковича Віталія Сердюка, Ігора Федоренка та Адріани Фозекош, в якому вони інформують суд, що будуть відсутні на засіданнях 20 і 21 грудня через відрядження до Російської Федерації.
Як повідомляв УНН, 11 грудня Оболонський районний суд Києва допитав як свідків сторони обвинувачення екс-прем’єра Арсенія Яценюка та голову МВС Арсена Авакова у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.