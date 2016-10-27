Суд сьогодні продовжить розгляд справи екс-беркутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Святошинський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського у розстрілі активістів Євромайдану, передає УНН.
Продовження суду заплановано об 11:30.
Як повідомляв УНН, суд продовжив арешт щодо п’яти екс-беркутівців до 25 листопада.
Нагадаємо, за даними ГПУ, станом на 10 лютого 2016 року у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.
Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території, підконтрольній “ДНР” і “ЛНР”.