Суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити Україні компенсацію за "віджаті" активи в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Федеральний суд Швейцарії 9 січня прийняла рішення, зобов'язавши Росію виплатити близько 76 мільйонів швейцарських франків (77,91 млн доларів) як компенсацію за шкоду українським компаніям, майно яких було конфісковане після анексії Криму в 2014 році. Про це йдеться в двох рішеннях від 12 грудня, опублікованих на сайті суду, інформує УНН.
Так, раніше 12 українських компаній подали позов проти Росії. Всі вони стверджували, що в ході анексії Росією Криму в 2014 році заправні станції і деякі активи, такі як офісні будівлі або поклади палива, були експропрійовані - тим самим Росія порушила угоду про захист інвестицій, яку дві країни уклали в листопаді 1998 року і яка вступила в силу з січня 2000 року. Угода захищає, зокрема, інвестиції, які були зроблені на території іншої сторони.
У двох рішеннях, опублікованих в четвер, суд відхилив апеляції російської держави на рішення, винесені Міжнародним арбітражним судом в Женеві в квітні минулого року.
Як повідомлялося раніше в УНН, в жовтні 2018 року Федеральний суд Швейцарії визнав право міжнародного арбітражу в Женеві розглянути заяви 12 українських компаній щодо відшкодування збитків за націоналізацію їх активів в Криму на загальну суму близько 100 млн доларів.