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Суд розгляне справу вбивства адвоката Грабовського 16 квітня

Суд розгляне справу вбивства адвоката Грабовського 16 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжить розгляд кримінального провадження за обвинуваченням двох осіб в умисному вбивстві адвоката Юрія Грабовського у понеділок, 16 квітня, передає УНН з посиланням на повідомлення Генеральної прокуратури України.

За інформацією ГПУ, суд продовжить слухання справи о 10:00 16 квітня за обвинуваченням двох громадян у нападі на Юрія Грабовського з метою заволодіння майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, та вчиненні умисного вбивства, поєднаного із викраденням із корисливих мотивів.

Зловмисникам інкримінують п.п. 3, 6, 9, 12, 13 ч.2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч.4 ст. 187 ККУ.

Нагадаємо, 29 липня 2016 року Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вбивства адвоката Грабовського і 1 серпня матеріали справи будуть передані адвокатам і підозрюваним. 

Як повідомляв УНН, про зникнення Грабовського стало відомо 10 березня. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" Кримінального кодексу України. 25 березня в Національній асоціації адвокатів України повідомили, що Грабовського, який був захисником російського військового Александрова, знайдено вбитим.

Головний військовий прокурор України Матіос повідомив, що тіло адвоката Грабовського знайшли біля Жашкова Черкаської області. У справі було затримано двох підозрюваних.

Українські Національні Новини

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