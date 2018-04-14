Суд рассмотрит дело убийства адвоката Грабовского 16 апреля

По информации ГПУ, суд продолжит слушание дела в 10:00 16 апреля по обвинению двух граждан в нападении на Юрия Грабовского с целью завладения имуществом, совмещенном с угрозой применения насилия, и совершении умышленного убийства, сопряженного с похищением по корыстным мотивам.

Злоумышленникам инкриминируют п.п. 3, 6, 9, 12, 13 ч.2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч.4 ст. 187 УКУ.

Напомним, 29 июля 2016 года Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что завершено досудебное расследование в уголовном производстве по убийству адвоката Грабовского и 1 августа материалы дела будут переданы адвокатам и подозреваемым.

Как сообщал УНН, об исчезновении Грабовского стало известно 10 марта. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. 25 марта в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что Грабовский, который был защитником российского военного Александрова, найден убитым.

Главный военный прокурор Украины Матиос сообщил, что тело адвоката Грабовского нашли у Жашкова Черкасской области. По делу были задержаны двое подозреваемых.