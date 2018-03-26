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Суд розгляне апеляцію на арешт Савченко 29 березня

Суд розгляне апеляцію на арешт Савченко 29 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Розгляд апеляції сторони захисту на запобіжний захід у вигляді арешту народного депутата Надії Савченко призначили на четвер 29 березня. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду міста Києва, передає УНН.

“Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2018 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно народного депутата України VIII скликання Савченко Н.В. призначено на 29 березня 2018 року (13:30), зал судових засідань №201”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 26 березня захист народного депутат України Надії Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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