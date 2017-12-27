Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
У судовому засіданні присутні адвокати В.Януковича, які минулого разу не з'явилися у засідання через відрядження до Російської Федерації.
Додамо, суд розпочав допит командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка.
Як повідомляв УНН, 11 грудня Оболонський районний суд Києва допитав як свідків сторони обвинувачення екс-прем’єра Арсенія Яценюка та голову МВС Арсена Авакова у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.