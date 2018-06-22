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Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича

Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

“Судове засідання оголошено продовженим”, — сказав головуючий колегії суддів Владислав Дев’ятко.

Наразі суд розпочав допит чергового свідка з боку сторони обвинувачення — Сергія Бернацького, який був охоронцем Януковича.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

Нагадаємо, 21 червня суд переніс засідання у справі про держзраду Януковича через неявку свідків.

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