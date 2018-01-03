Суд продовжив розгляд позову Саакашвілі до міграційної служби Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва розпочав по суті розгляд адміністративної справи за позовом екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі до Управління ДМС у Київській області щодо відмови у наданні додаткового захисту. Про це повідомила суддя Тетяна Скочок, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошується відкритим”, — сказала суддя.
Скочок уточнила, що суд розпочинає розгляд справи по суті.
На сьогоднішнє засідання прийшов Саакашвілі із захисниками, також є представник Управління ДМС у Київській області.
Нагадаємо, Управління Міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.
У ДМС заявляли, що грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.