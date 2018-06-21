Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Ноздровської

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави продовжено до 8 липня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Поліція 8 січня затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки.

Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Россошанському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.