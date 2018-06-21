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Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Ноздровської

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Юрію Россошанському, підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба суду, передає УНН.

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави продовжено до 8 липня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Поліція 8 січня затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки.

Вишгородський районний суд Київської області 9 січня обрав підозрюваному у вбивстві правозахисниці Россошанському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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