Суд продлил арест подозреваемому в убийстве Ноздровской

"Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 8 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Россошанскому меры пресечения в виде содержания под стражей.