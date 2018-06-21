Суд продлил арест подозреваемому в убийстве Ноздровской
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил арест Юрию Россошанскому, подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 8 июля 2018 года", - говорится в сообщении.
Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.
Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Россошанскому меры пресечения в виде содержания под стражей.