Суд продовжить допит Парубія завтра

"Сьогодні четвер, найважливіший пленарний день. У нас сьогодні відбувається голосування по оновленню ЦВК. На жаль, цей процес неможливо організувати без голови ВРУ. Проявляючи велику повагу до суду, я прошу виявити повагу до законодавчої гілки влади і дозволити оголосити перерву до завтрашнього дня. Завтра будуть не такі важливі питання, як сьогодні і завтра об 11 годині я міг би прибути в суд для продовження дачі відповідей…Я прошу суд оголосити перерву до завтра, до 6 липня 11:00", - заявив Парубій.



Нагадаємо, на переговорах по звільненню приміщення Служби безпеки України в Луганську в 2014 році бойовики висували вимоги лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука щодо референдуму. Також бойовики вимагали амністії для бійців "Беркуту" та "Альфи". Про це голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив на допиті в суді над колишнім головою "Партії Регіонів" Олександром Єфремовим.

Як повідомляв УНН, 5 липня Старобільський районний суд Луганської області розпочав допит голови Верховної Ради України Андрія Парубія у справі колишнього народного депутата Олександра Єфремова.

Нагадаємо, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.