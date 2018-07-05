Суд продовжить допит Парубія завтра

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 53469 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 109397 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102675 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 130603 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106328 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120754 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161148 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190141 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295736 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167325 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

25 березня, 17:47 • 29524 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 32224 перегляди
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 31840 перегляди
Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

25 березня, 18:13 • 30991 перегляди
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 21431 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 130601 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165298 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295735 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225793 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252046 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31382 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52324 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57033 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55288 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69491 перегляди
Актуальне
Суд продовжить допит Парубія завтра

Суд продовжить допит Парубія завтра

Київ • УНН

 • 7375 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. За проханням голови Верховної Ради України Андрія Парубія суд продовжить його допит завтра об 11:00. Про це повідомляє кореспондент УНН.

"Сьогодні четвер, найважливіший пленарний день. У нас сьогодні відбувається голосування по оновленню ЦВК. На жаль, цей процес неможливо організувати без голови ВРУ. Проявляючи велику повагу до суду, я прошу виявити повагу до законодавчої гілки влади і дозволити оголосити перерву до завтрашнього дня. Завтра будуть не такі важливі питання, як сьогодні і завтра об 11 годині я міг би прибути в суд для продовження дачі відповідей…Я прошу суд оголосити перерву до завтра, до 6 липня 11:00", - заявив Парубій.

Нагадаємо, на переговорах по звільненню приміщення Служби безпеки України в Луганську в 2014 році бойовики висували вимоги лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука щодо референдуму. Також бойовики вимагали амністії для бійців "Беркуту" та "Альфи". Про це голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив на допиті в суді над колишнім головою "Партії Регіонів" Олександром Єфремовим.

Як повідомляв УНН, 5 липня Старобільський районний суд Луганської області розпочав допит голови Верховної Ради України Андрія Парубія у справі колишнього народного депутата Олександра Єфремова.

Нагадаємо, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56