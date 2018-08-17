Суд призначив до розгляду справу Мартиненка на 27 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва призначив до розгляду кримінальне провадження за обвинуваченням у відмиванні грошей колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб на 27 вересня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні суду, передає УНН.
За інформацією суду, кримінальне провадження слухатиме колегія суддів, а саме Лідія Щебуняєва, Олена Мєлєшак та Володимир Бугіль.
Засідання заплановане на 16 годину 27 вересня.
Нагадаємо, 22 травня 2018 року САП та НАБУ передали до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п’ятьох осіб.
Проте Шевченківський районний суд Києва вирішив повернути обвинувальний акт прокуророві.
САП та захист обвинувачених оскаржили таке рішення до Апеляційного суду Києва, який повернув справу назад до Шевченківського райсуду столиці.
Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) КК України.