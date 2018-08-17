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Суд назначил к рассмотрению дело Мартыненко на 27 сентября

Киев • УНН

 • 8430 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева назначил к рассмотрению уголовное производство по обвинению в отмывании денег бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц на 27 сентября 2018 года. Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН.

Суд назначил к рассмотрению дело Мартыненко на 27 сентября

По информации суда, уголовное производство будет слушать коллегия судей, а именно Лидия Щебуняева, Елена Мелешак и Владимир Бугиль.

Заседание запланировано на 16 часов 27 сентября.

Напомним, 22 мая 2018 года САП и НАБУ передали в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко и еще пять человек.

Однако Шевченковский районный суд Киева решил вернуть обвинительный акт прокурору.

САП и защита обвиняемых обжаловали такое решение в Апелляционный суд Киева, который вернул дело обратно в Шевченковский райсуд столицы.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК Украины.

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