Суд поновив засідання у справі екс-беркутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва поновив після переви засідання у справі п’яти екс-беркутівців. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.
Наразі Святошинський суд оновлює зв’язок з Ростовський райсудом Росії.
Після налагодження зв’язку буде уточнено дату проведення наступного засідання.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва запропонував перенести розгляд справи щодо екс-беркутівців на 28 листопада.